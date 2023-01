Documentos secretos de Biden recuperados estão relacionados à Ucrânia, Irã e Reino Unido

Apoie o 247

ICL

WASHINGTON, 10 de janeiro (Sputnik) - Documentos secretos que foram recuperados de um escritório do presidente dos EUA Joe Biden referem-se a tópicos relacionados à Ucrânia, Irã e Reino Unido, informou a CNN nesta terça-feira (10).



Na segunda-feira (9), a mídia noticiou que o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, nomeou um promotor federal para investigar como os materiais secretos, encontrados pelos advogados pessoais de Biden ao desocupar o espaço, foram parar no escritório.



Os documentos classificados referem-se à Ucrânia, Irã e Reino Unido, disse a reportagem, citando uma fonte familiarizada com o assunto. Os registros também continham materiais relacionados aos preparativos para o funeral do filho do presidente Beau Biden, disse a reportagem.



Dez documentos datados entre 2013 e 2016 com marcas de

secreto foram recuperados do escritório em novembro, acrescentaram os relatórios.



O governo Biden está cooperando totalmente com as autoridades sobre o assunto, disse o advogado da Casa Branca em um comunicado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.