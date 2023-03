Dois trens colidem na Grécia e deixam pelo menos 36 mortos; há dezenas de feridos

Apoie o 247

Reuters - Um trem de passageiros e um de carga colidiram frontalmente na Grécia na noite de terça-feira, matando pelo menos 36 pessoas e ferindo 85, no acidente ferroviário mais mortal do país em décadas que jogou vagões inteiros para fora dos trilhos.

Sessenta e seis dos feridos foram hospitalizados, seis dos quais estão em tratamento intensivo, disse um bombeiro.

O acidente ocorreu quando o trem de passageiros emergiu de um túnel. Vagões descarrilados, muito danificados com janelas quebradas e densas nuvens de fumaça, podiam ser vistos no local, onde as equipes de resgate procuravam mais sobreviventes.

Um vagão de passageiros ficou de lado a quase noventa graus do resto do trem destruído, com outros vagões descarrilados inclinando-se precariamente.

Stergios Minenis, um passageiro de 28 anos que se salvou dos destroços, disse que o acidente foi um "pesadelo" com um grande estrondo seguido de fogo.

"Estávamos virando na carroça até cairmos de lado... houve pânico", disse ele. "O fogo foi imediato, enquanto estávamos virando estávamos sendo queimados, o fogo foi à direita e à esquerda."

Cerca de 250 passageiros de um total de 350 foram evacuados com segurança para Thessaloniki em ônibus.

"Nossa prioridade agora é tratar os feridos, procurar e encontrar pessoas desaparecidas nos escombros e oferecer apoio psicológico aos parentes das vítimas por psicólogos que estão indo para a cidade de Larissa", disse o porta-voz do governo Giannis Oikonomou.

Um passageiro disse à emissora estatal ERT que escapou depois de quebrar a janela do trem com sua mala.

"Foi como um terremoto", disse à ERT Angelos Tsiamouras, outro passageiro.

Os dois trens estavam no mesmo trilho quando se chocaram.

Há uma investigação em andamento por um promotor e pela polícia sobre o que causou o acidente, disse um funcionário da Hellenic Train à Reuters sob condição de anonimato.

A polícia deteve temporariamente o chefe da estação em Larissa e convocou testemunhas para interrogatório, disse a ERT.

Hellenic Train em um comunicado expressou "sua profunda tristeza pelo trágico acidente".

Durante a noite, equipes de resgate foram vistas carregando tochas em carruagens em busca de passageiros presos.

"A evacuação dos passageiros está ocorrendo em condições muito difíceis, dada a gravidade da colisão dos dois trens", disse o porta-voz do corpo de bombeiros, Vassilis Varthakogiannis.

"Estamos vivendo uma tragédia. Estamos retirando pessoas vivas, feridas... há mortos."

A mídia local disse que o trem deixou Atenas por volta das 19h30 (05h30 GMT). O Corpo de Bombeiros informou que foi informado do acidente pouco antes da meia-noite. O trem de carga viajava de Thessaloniki para Larissa.

Em 1972, 19 pessoas morreram quando dois trens colidiram de frente nos arredores de Larissa.

O envelhecido sistema ferroviário da Grécia precisa ser modernizado, com muitos trens viajando em trilhos únicos e sistemas de sinalização e controle automático ainda a serem instalados em muitas áreas.

A Grécia vendeu a operadora ferroviária TRAINOSE para a Ferrovie dello Stato Italiane da Itália em 2017 como parte de seu programa de resgate internacional, esperando que centenas de milhões de euros sejam investidos em infraestrutura ferroviária nos próximos anos.

Segundo o site da empresa italiana, é o principal fornecedor de transporte ferroviário de passageiros e mercadorias na Grécia e opera 342 rotas de passageiros e comerciais por dia.

