Donald Trump é expulso do Facebook por dois anos

Sputnik - A rede social Facebook anunciou, nesta sexta-feira (6), sua decisão em manter a suspensão da conta do ex-presidente dos EUA Donald Trump por dois anos.

No início de 2021, o Conselho de Supervisão do Facebook bloqueou as contas de Trump na rede social em causa e no Instagram, após uma série de eventos que resultou na violência no Capitólio, em 6 de janeiro.

"Dada a gravidade das circunstâncias que levaram à suspensão de Trump, acreditamos que suas ações constituíram uma violação grave de nossas regras, pelo que merecem a maior penalidade disponível de acordo com os novos protocolos de aplicação [da lei]. Estamos suspendendo suas contas por dois anos, a partir da data da suspensão inicial em 7 de janeiro deste ano", disse a empresa.

O Facebook também afirmou que não vai conceder mais imunidade geral aos políticos para a partilha de conteúdo enganoso ou abusivo na rede social.

Donald Trump continua, deste modo, sendo punido pelas ações de seus apoiadores em 6 de janeiro, quando um grupo dos mesmos entrou no Capitólio em protesto contra a certificação do Congresso da vitória eleitoral do democrata Joe Biden.

Ao londo de quatro meses depois de tal evento, cerca de 440 indivíduos foram presos e mais de 125 acusados ​​de invasão, impedimento de aplicação da lei, e agressão a um policial.

