Dono da Tesla ultrapassa Warren Buffet e é o sétimo maior bilionário do planeta

247 - O fundador e controlador da Tesla, Elon Musk, acabou de ultrapassar o megainvestidor Warren Buffet no índice de bilionários da Bloomberg, tornando-se a sétima pessoa mais rica do mundo .

A fortuna de Musk cresceu em mais de US$ 6 bilhões, de acordo com a Bloomberg, após as ações da Tesla subirem 10,8% para o recorde de US$ 1.544 por ação. O valor de mercado da empresa alcançou US$ 286,5 bilhões.

Musk possui 20,8% das ações da Tesla, fazendo a parte do empresário valer cerca de US$ 60 bilhões. O CEO da Tesla é também o principal acionista da SpaceX, de capital fechado, assim como de uma empresa de tunelamento, a Boring Company.

Já a fortuna de Warren Buffett caiu nesta semana depois que ele doou cerca de US$ 3 bilhões em ações da Berkshire Hathaway para a caridade -- parte do plano do investidor de repassar a maior parte da sua riqueza para iniciativas filantrópicas.

As ações da Tesla subiram mais de 500% ao longo dos últimos 12 meses, superando em valor quase todas as companhias do índice S&P 500. A fabricante de carros elétricos é a automobilística mais valiosa da Terra.

Aos 49 anos, Musk pode vir a se tornar a pessoa mais rica do mundo por causa de um pacote de pagamento que os acionistas da Tesla aprovaram em 2018. Se isso ocorrer, tomará o posto de Jeff Bezzos, da Amazon

No final de maio, a Tesla concedeu opções acionárias que hoje valem US$ 1,8 bilhão. Agora, está na hora de fazer isso de novo -- pela segunda vez em apenas dois meses. O pacote de pagamentos de Musk estabelece um plano que poderia eventualmente dar a ele 20,3 milhões de opções de ações ao longo de 10 anos.

