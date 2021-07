Dono do Ever Given chega a acordo com Autoridade do Canal de Suez, afirma seguradora

Cargueiro estava estacionado em um lago do Egito desde 29 de março, enquanto entrave judicial não era resolvido. Detalhes do acordo não foram divulgados. edit

Sputnik Brasil - A Autoridade do Canal de Suez, que manteve o navio e sua tripulação em um lago entre dois trechos da hidrovia desde que foi desalojado em 29 de março, exigia uma indenização ao dono da embarcação.

O proprietário do gigante cargueiro Ever Given, que encalhou no canal de Suez, chegou a um acordo oficial com a Autoridade do Canal de Suez (SCA, na sigla em inglês) em relação à compensação pelo bloqueio da hidrovia em março, disse a seguradora do navio UK Club.

"O UK Club tem o prazer de anunciar que, seguindo o acordo de princípio entre as partes, e após novas reuniões com o comitê de negociação da Autoridade do Canal de Suez e numerosas audiências em tribunal, foram feitos progressos bons e uma solução formal foi agora acordada. Preparativos para a liberação da embarcação serão feitos e um evento marcando o acordo será realizado na sede da Autoridade em Ismailia [Egito] em tempo oportuno", afirmou a seguradora em comunicado divulgado neste domingo (4).

No final de junho, as partes envolvidas haviam chegado a um acordo de princípio, porém o negócio ainda precisava ser finalizado para que o navio pudesse ser liberado. O Ever Given permanece atualmente ancorado na área do Grande Lago Amargo, que é a seção mais ampla do canal, com sua tripulação de 23 homens a bordo.

Encalhamento durou 6 dias

Em 23 de março, o cargueiro Ever Given ficou preso no canal de Suez, bloqueando o tráfego em ambas as direções da hidrovia. O navio possui 400 metros de comprimento e 59 metros de largura.

A embarcação com bandeira do Panamá encalhou depois de se desviar da rota devido a ventos forte no canal de Suez. Ao menos, 150 navios carregados de petróleo, peças automobilísticas e bens de consumo se acumularam em ambos os lados da via marítima.

Após dias de esforços de dragagem e reboque, o navio foi totalmente reflutuado em 29 de março, desbloqueando o canal.

Um tribunal egípcio determinou que o navio Ever Given fosse confiscado até que a empresa proprietária do navio pagasse US$ 900 milhões (aproximadamente R$ 4,5 bilhões) à SCA por despesas de salvamento e manutenção, bem como taxas de tráfego perdidas pelo bloqueio.

