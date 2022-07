Draghi se reúne com presidente e pode renunciar

Apoie o 247

247 - O partido Movimento 5 Estrelas (M5S) boicotou uma votação no Senado italiano nesta quinta-feira, 14, e deixou o governo do premiê Mario Draghi à beira de uma crise política.

O voto de confiança sobre o pacote de ajudas financeiras para famílias e empresas contra a inflação foi aprovado por ampla maioria, com placar de 172 a 39, mas os senadores do M5S não participaram da sessão.

Minutos depois da votação, Draghi dirigiu-se ao Palácio Quirinale, em Roma, para se encontrar com o presidente, Sergio Mattarella, que terá que decidir como resolver a crise.



O voto de confiança se tornou um ponto focal de tensão dentro da ampla coalizão de Draghi, cujos partidos se preparam para uma eleição nacional prevista para o início de 2023.



O premiê ainda teria maioria parlamentar para continuar no poder, porém ele mesmo já disse que, sem o M5S, seu governo de união nacional não teria mais razão de existir (Com Reuters e Ansa).

