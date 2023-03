Drone dos EUA caiu no Mar Negro devido às próprias manobras bruscas, diz Ministério da Defesa russo

Apoie o 247

(Sputnik) — O drone americano MQ-9 caiu no Mar Negro na manhã de terça-feira devido a suas próprias manobras bruscas, os caças russos não entraram em contato com ele e não usaram armas, disse o Ministério da Defesa russo.

“Como resultado de manobras bruscas por volta das 09h30, horário de Moscou [06h30 GMT], o veículo aéreo não tripulado MQ-9 entrou em voo descontrolado com perda de altitude e colidiu com a superfície da água. Os caças russos não usaram armas aéreas, não entraram em contato com o veículo aéreo não tripulado e retornaram em segurança ao seu aeródromo de origem”, disse o ministério.

O ministério esclareceu que na manhã de 14 de março, o controle do espaço aéreo das Forças Aeroespaciais russas havia registrado o voo do veículo aéreo americano não tripulado MQ-9 sobre o Mar Negro, na região da península da Crimeia, em direção à fronteira do estado russo.

O voo do drone “foi realizado com transponders desligados, violando os limites da área do regime temporário para o uso do espaço aéreo, estabelecido com a finalidade de conduzir uma operação militar especial, comunicado a todos os usuários do espaço aéreo internacional e publicado de acordo com as normas internacionais”, observou o Ministério da Defesa.

