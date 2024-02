Drone suicida ataca base dos EUA no leste da Síria

Apoie o 247

247 - Um drone suicida atacou um posto avançado que hospeda as forças de ocupação dos EUA no leste da Síria, relata o site árabe Al Mayadeen.

A reportagem da rede libanesa especifica que o alvo do ataque foi a base ocupada pelas tropas norte-americanas no campo de gás Conoco, na província síria de Deir Ezzor.

O drone atingiu o “alvo especificado” e causou uma explosão maciça que ressoou em áreas próximas, explicou a fonte.

A extensão das prováveis ​​vítimas ou danos materiais resultantes do ataque ainda não é conhecida.

Nenhuma pessoa ou grupo ainda assumiu a responsabilidade pelo incidente.

