Drones dos EUA coletam dados para futuros ataques de Kiev à Rússia, diz embaixador nos EUA

TASS - Os drones dos EUA estão coletando dados de reconhecimento para serem usados pelas forças da Ucrânia em seus futuros ataques ao território e às tropas russas, disse o embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov.

"As ações inaceitáveis dos militares dos Estados Unidos nas proximidades de nossas fronteiras são motivo de preocupação. Estamos bem cientes das missões para as quais esses drones de reconhecimento e ataque são usados", disse o embaixador em um comunicado divulgado em conexão com o acidente do drone US MQ-9 Reaper na terça-feira no Mar Negro.

O diplomata russo citou o coordenador do Conselho de Segurança Nacional dos EUA para comunicações estratégicas, John Kirby, dizendo que os UAVs dos EUA fazem esses tipos de sobrevoos diariamente.

