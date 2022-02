Duma de Estado russa chama de 'roubo' possíveis sanções contra reservas da Rússia

Apoie o 247

Sputnik - O parlamentar ressaltou que a Rússia é parte integrante da economia mundial e tal passo "cortaria as artérias financeiras", um processo muito "doloroso para um organismo econômico".

Em 24 de fevereiro, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou o começo da operação especial em Donbass com objetivo de "desmilitarização e desnazificação da Ucrânia".

Sua decisão foi seguida pela reação imediata do Ocidente. O Reino Unido, a União Europeia, os EUA e o Canadá introduziram sanções antirrussas, elaboradas e preparadas de antemão. As medidas visam bancos russos, deputados que apoiaram o reconhecimento das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, alguns empresários e também Vladimir Putin e o chanceler Sergei Lavrov pessoalmente.

Os países do Báltico, Bulgária, Reino Unido, Polônia, Finlândia e Espanha estão entre os países europeus que já fecharam seu espaço aéreo para aviões russos.

Além do mais, os países ocidentais pretendem desligar uma série de bancos da Federação da Rússia do sistema SWIFT e introduzir restrições em relação ao Banco da Rússia para impedir que este use as reservas do fundo em ouro para apoiar o rublo.

