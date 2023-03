Moscou tem respondido repetidamente que a ajuda militar não resolverá nada de fundamental, mas apenas prolongará o sofrimento do povo ucraniano edit

Sputnik - Os EUA estão prontos para que o conflito na Ucrânia termine com sua destruição, disse à Fox News o jornalista Glenn Greenwald, que ajudou o ex-agente da Agência Central de Inteligência Edward Snowden a divulgar documentos confidenciais.

"Desde o início, era óbvio que os EUA queriam que este conflito se prolongasse o máximo possível. Eles não querem proteger a Ucrânia, mas sim sacrificá-la. Eles querem destruir a Ucrânia se acharem que isso vai ajudar seu objetivo geopolítico de enfraquecer a Rússia", disse Greenwald.

Ele acrescentou que a Ucrânia é apenas um peão para os Estados Unidos e, se for necessário, eles matarão o maior número possível de ucranianos e sacrificarão o país inteiro para que o conflito dure o máximo de tempo possível.

"É do próprio interesse dos ucranianos iniciar negociações com os russos, negociar e manter pelo menos aquela parte do país que quer ser governada por Kiev. Mas os EUA e o Reino Unido se opõem a isso – por razões egoístas, é claro", concluiu o jornalista.

Os políticos do Ocidente afirmam constantemente que Kiev deve derrotar a Rússia no campo de batalha e estão intensificando as entregas de armas e equipamentos militares.

Moscou tem respondido repetidamente que a ajuda militar não resolverá nada de fundamental, mas apenas prolongará o sofrimento do povo ucraniano.

