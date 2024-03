É impossível um acordo para terminar o conflito na Ucrânia sem a Rússia, dizem diplomatas graduados de Moscou e Pequim

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Prensa Latina - Qualquer discussão sobre um acordo na Ucrânia é impossível sem a participação da Rússia, afirmam o vice-ministro russo das Relações Exteriores, Mikhail Galuzin, e o representante especial do governo chinês para Assuntos Eurasiáticos, Li Hui.

Durante a profunda troca de opiniões entre ambos os diplomatas sobre a questão da crise ucraniana, observou-se que qualquer acordo deve também ter em conta os interesses de segurança da Rússia, segundo um comunicado publicado neste domingo (3), pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

continua após o anúncio

“Ao mesmo tempo, foi apontado que as exigências de ultimatos à Rússia promovidas por Kiev e pelo Ocidente e os formatos de diálogo relacionados com este tipo de pressão apenas prejudicam as perspectivas de um acordo e não podem servir de base”, diz o comunicado do ministério russo, que destacou também que a reunião foi realizada na atmosfera tradicionalmente amigável e de confiança típica das relações russo-chinesas.

A segunda viagem de Li Hui em busca de soluções para o conflito na Ucrânia começou em 2 de março. Além da Rússia, ele pretende visitar as sedes da União Europeia (UE), Polônia, Ucrânia, Alemanha e França. A última turnê desse tipo ocorreu em maio de 2023.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: