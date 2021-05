'É inaceitável entre aliados', diz Macron sobre relatório de vigilância de políticos europeus pelos EUA

Presidente francês, Emmanuel Macron, e a chanceler alemã, Angela Merkel, disseram esperar explicações dos EUA e da Dinamarca sobre as suspeitas de espionagem de aliados europeus edit

Sputnik - Presidente da França e chanceler da Alemanha anunciaram, nesta segunda-feira (31), que esperam explicações dos EUA e da Dinamarca sobre alegações de espionagem de aliados europeus, por parte do governo norte-americano com apoio de Copenhague.

O presidente francês, Emmanuel Macron, e a chanceler alemã, Angela Merkel, disseram nesta segunda-feira (31) que esperam que os governos dos EUA e da Dinamarca apresentem explicações sobre as alegações de espionagem por Washington de aliados europeus com a ajuda de Copenhague.

"Isso não é aceitável entre os aliados", disse Macron em entrevista coletiva após um encontro virtual franco-alemão com Merkel. Angela Merkel concordou com os comentários do líder francês.

No domingo (30), em um relatório investigativo, a emissora pública dinamarquesa Danmarks Radio e outros meios de comunicação europeus revelaram que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA, na sigla em inglês) havia espionado cabos dinamarqueses de Internet subaquática entre 2012 e 2014.

Informações iniciais indicam que a intenção dos EUA era espionar políticos importantes na Alemanha, Suécia, Noruega e França.

Para Macron, não deve haver espaço para suspeitas entre os aliados, por isso Paris aguarda esclarecimentos dos parceiros norte-americanos e dinamarqueses.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.