Economia britânica terá recessão em 2023 e corre o risco de década perdida

Apoie o 247

ICL

LONDRES, 5 Dez (Reuters) – A economia da Grã-Bretanha está a caminho de encolher 0,4% no ano que vem, com a inflação permanecendo alta e as empresas suspendendo o investimento, com implicações sombrias para o crescimento de longo prazo, previu a Confederação da Indústria Empresarial nesta segunda-feira.

"A Grã-Bretanha está em estagflação - com inflação vertiginosa, crescimento negativo, queda na produtividade e no investimento empresarial. As empresas veem oportunidades potenciais de crescimento, mas os ventos contrários estão fazendo com que parem de investir em 2023", disse o diretor-geral do CBI, Tony Danker.

A previsão do CBI marca um forte rebaixamento em relação à última previsão de junho, quando previu um crescimento de 1,0% para 2023, e não espera que o Produto Interno Bruto (PIB) retorne ao nível pré-COVID até meados de 2024.

A Grã-Bretanha foi duramente atingida por um aumento nos preços do gás natural após a invasão da Ucrânia pela Rússia, bem como uma recuperação incompleta do mercado de trabalho após a pandemia do COVID-19 e investimentos e produtividade persistentemente fracos.

O desemprego subiria para um pico de 5,0% no final de 2023 e início de 2024, acima dos 3,6% atuais, disse o CBI.

A inflação britânica atingiu uma alta de 41 anos de 11,1% em outubro, pressionando fortemente a demanda do consumidor, e o CBI prevê que cairá lentamente, com média de 6,7% no próximo ano e 2,9% em 2024.

A previsão do PIB do CBI é menos sombria do que a do Escritório de Responsabilidade Orçamentária do governo britânico - que no mês passado previu um declínio de 1,4% para 2023.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.