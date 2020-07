Economia da China volta a crescer. PIB se expande 3,2% no segundo trimestre

247 - O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 3,2% ano a ano no segundo trimestre, informou o Departamento Nacional de Estatísticas (DNE).

No primeiro semestre, o PIB ficou em 45,66 trilhões de yuans (US$ 6,53 trilhões), uma queda anual de 1,6% em meio ao impacto da Covid-19.

A produção da indústria primária cresceu 0,9% em termos anuais, enquanto o setor de serviços e a indústria secundária tiveram quedas de 1,6% e 1,9%, respectivamente.

A agência Xinhua informa que a economia chinesa superou gradualmente o impacto adverso da epidemia no primeiro semestre e demonstrou um impulso de recuperação gradual, manifestando ainda mais sua resiliência e vitalidade no desenvolvimento, disse o DNE.

A produção industrial de valor agregado da China, um importante indicador econômico, subiu 4,4% ano a ano no 2º trimestre, pois as fábricas intensificaram a produção em meio ao controle da Covid-19.

O investimento em desenvolvimento imobiliário aumentou 1,9% ano a ano no 1º semestre, após o declínio de 7,7% de janeiro a março.

O índice de produção de serviços da China aumentou 2,3% anualmente em junho, quando as atividades econômicas continuavam a se recuperar.

As vendas no varejo, um indicador de consumo, caíram 3,9% em termos anuais no 2º trimestre. O investimento em ativos fixos caiu 3,1% ano a ano no 1º semestre, diminuindo em relação ao declínio de 6,3% nos primeiros cinco meses.

Os dados de quinta-feira mostraram que o mercado de trabalho da China melhorou ligeiramente em junho, com a taxa de desemprego pesquisado nas áreas urbanas ficando em 5,7%, ou seja, 0,2 ponto percentual menor em relação ao mês anterior.

A porta-voz do DNE, Liu Aihua, disse que não foi fácil para a China conter a epidemia em pouco tempo e reverter uma crise econômica.

Diante da contínua propagação global do vírus, do crescente impacto da pandemia na economia global e dos riscos e desafios externos visivelmente aumentando, a recuperação econômica da China ainda está sob pressão, disse Liu em uma coletiva de imprensa.

Liu previu que a economia da China continuará se recuperando no segundo semestre do ano, impulsionada pela recuperação econômica constante no 1º semestre, pelo rápido crescimento de novas indústrias e modelos de negócios, bem como pelo forte apoio das macropolíticas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.