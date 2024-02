Economia israelense cai 20% com genocídio liderado por Benjamin Netanyahu

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – A economia de Israel contraiu 19,4% no último trimestre de 2023, de acordo com o Gabinete Central de Estatísticas de Israel. A queda é atribuída ao impacto contínuo da guerra na Palestina, ou seja, do genocídio que vem sendo promovido por Benjamin Netanyahu.

O conflito é estimado para custar a Israel cerca de 255 bilhões de shekels até 2025, equivalente a 13% do PIB. Em novembro, a Moody's rebaixou a classificação de crédito de Israel, citando risco político e financeiro.

continua após o anúncio

A agência alerta para possíveis rebaixamentos adicionais. O país está isolado internacionalmente e o primeiro-ministro é rejeitado por 80% dos israelenses, segundo afirmou o professor Michel Gherman, em entrevista ao Boa Noite 247 desta segunda-feira.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: