Efeitos da luta dos EUA contra o terrorismo após o 11 de setembro

TeleSur - As consequências da política de segurança implementada pelos Estados Unidos (EUA) após os atentados de 11 de setembro de 2001 foram uma maior invasão da privacidade dos cidadãos, restrições de liberdades e um combate ao terrorismo que tem fracassado.

Após os atentados em Nova York e Washington que deixaram mais de 3.000 mortos, o maior atentado no interior dos Estados Unidos, o governo do então presidente George W. Bush lançou uma cruzada contra o terrorismo internacional.

Essa estratégia incluiu a revisão não autorizada de milhares de mensagens presumivelmente suspeitas de atividades terroristas, a detenção arbitrária de suspeitos de ações vinculadas a grupos extremistas e seu confinamento em condições desumanas na base militar de Guantánamo.

Essa mudança também envolveu maiores restrições nos aeroportos internacionais e, em particular, nos terminais aéreos do interior dos Estados Unidos, aplicando uma política de violação dos direitos dos viajantes.

No panorama das liberdades, essas garantias foram flagrantemente violadas, não só nos Estados Unidos, mas em muitos países que se alinharam com as medidas impostas por Washington.

A falha guerra ao terror

No entanto, o número de ações terroristas e o surgimento de novos grupos radicais, o mais conhecido Estado Islâmico, uma incisão da rede Al Qaeda, têm aumentado na última década.

O terrorismo islâmico se tornou um fenômeno global após os ataques de 11 de setembro de 2001 em Nova York e Washington, enquanto os próprios Estados Unidos raramente sofrem seus ataques, observou o renomado historiador e lingüista americano Noam Chomsky.

Para os Estados Unidos, a sua “guerra contra o terrorismo” tem custado vidas humanas e recursos financeiros, sem ver uma melhoria neste aspecto a curto prazo, pelo contrário, a situação aponta para, na melhor das hipóteses, incerteza.

De acordo com um relatório da Universidade de Boston, a guerra custou aos Estados Unidos pelo menos US $ 1,8 trilhão.

O custo humano é infinito: cerca de um milhão de mortos no Iraque, 220.000 no Afeganistão e 80.000 no Paquistão.

Estima-se que o número de vítimas direta e indiretamente relacionadas à guerra contra o terrorismo pode chegar a dois milhões.

Somam-se a isso os 12 milhões de deslocados pela guerra civil na Síria, transformada em cenário de diversos conflitos: Arábia Saudita-Irã, Turquia-curdos e, em última instância, Estados Unidos-Rússia.

18 anos depois dos trágicos acontecimentos em Nova York e Washington, a guerra anunciada, longe de eliminar a ameaça terrorista, causou seu surgimento.

Ambos os ataques seguintes em Madrid, Londres ou Boston e os mais recentes em Paris, Bruxelas, Nice, Ancara ou Munique, para citar os mais conhecidos, embora tenham causado uma profunda comoção, são na verdade uma gota no oceano do terror global.

Depois dos eventos de 11 de setembro e da invasão dos Estados Unidos, com o apoio de grande parte da comunidade internacional, o povo afegão se envolveu em inúmeros ataques que nem as forças locais nem a aliança liderada pelos Estados Unidos puderam impedir.

“Em 2001, o terrorismo islâmico radical operava no espaço limitado de uma área tribal na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão e agora está se espalhando pelo mundo, mas raramente tem como alvo os EUA", disse Chomsky ao Sputnik.

Efeitos do Patriot Act

Após a aprovação no Congresso dos Estados Unidos do chamado Patriot Act, Washington realizou uma grande coleta de dados sobre as comunicações entre cidadãos do país norte-americano e residentes.

Desde a sua criação em 2001, os efeitos restritivos da lei sobre os direitos e liberdades individuais têm sido objeto de discussão. No entanto, poucos são os que analisaram os efeitos internacionais de sua aplicação.

Em maio de 2011, esta lei foi prorrogada, autorizando o registo de registos comerciais, ordens de intervenção itinerante (intervindo nas comunicações de uma pessoa, por todos os meios e em qualquer lugar possível) e a vigilância de pessoas singulares.

Mark Liu, Vice-Presidente do Jurídico Global, indicou que esta lei marca o início de uma nova era no uso de tecnologia pelo governo para interceptar e analisar comunicações, uma vez que estabelece a possibilidade de extração de dados massivos como ferramenta de segurança nacional.

Junto com esse processo político, um número inusitado de medidas secretas têm sido executadas pelos serviços de inteligência, das quais a opinião pública começa a ter noção a partir das revelações de Edward Snowden.

O ex-analista de segurança divulgou programas de vigilância massiva e indiscriminada realizados pelo Estado e que não são mais explicáveis ​​ou justificáveis ​​com o combate ao terrorismo (PRISM, XKeystore, Tempora, etc.).

Consequentemente, o direito do patriotismo se caracteriza por ser uma forma de controle social institucionalizado, o que se manifesta em uma tendência evolutiva e semelhança no que diz respeito aos estatutos jurídicos que regulamentam esta matéria por meio de mecanismos de repressão e controle, diz o advogado Juan Pablo Rodríguez.

A lei patriótica procura controlar condutas ilícitas como terrorismo e lavagem de dinheiro sob todos os pontos de vista, recorrendo à restrição das liberdades individuais e a mecanismos de tomada de decisão eficazes, capazes de lidar com situações de extrema urgência, indicou o especialista colombiano.

A regra concedeu amplos poderes ao governo sob a seção 215 que permite à Agência de Segurança Nacional (NSA) coletar metadados telefônicos de milhões de americanos e armazenar esses dados por cinco anos.

A lei foi duramente criticada por organizações de direitos humanos por ser considerada uma restrição de liberdades e garantias constitucionais de americanos e estrangeiros.