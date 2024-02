Egito apresentará um memorando ao Tribunal Internacional sobre as ações de Israel nos territórios palestinos ocupados

Apoie o 247

Sputnik - O Egito apresentará ao TIJ (Tribunal Internacional de Justiça) um memorando sobre as ações de Israel nos territórios palestinos, informou o canal Al Qahera News citando uma fonte egípcia de alto nível.

O Cairo apresentará ao TIJ um memorando sobre as práticas israelenses nos territórios ocupados.

Ele especificou que o documento será apresentado ao Tribunal no dia 21 de fevereiro.

No dia 13 de fevereiro, o Governo da África do Sul informou que recorreu ao TIJ contra a decisão de Israel de estender sua operação militar à cidade de Rafah, em Gaza, e solicitou à autoridade judicial medidas urgentes para evitar este cenário.

O Tribunal não atendeu ao pedido, embora reconhecendo que a situação em Rafah é "perigosa" e exige a implementação das medidas decididas contra Israel em 26 de janeiro.

