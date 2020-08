Egito rechaça teoria conspiratória de Elon Musk e afirma que pirâmides não foram construídas por Aliens

Bilionário que confessou participação no golpe de Estado na Bolívia, apoiou teóricos da conspiração que dizem que alienígenas estavam envolvidos no colossal esforço de construção das pirâmides edit

247 - O bilionário Elon Musk, que confessou participação no golpe de Estado na Bolívia, levou uma invertida do governo do Egito ao apoiar teorias da conspiração envolvendo aliens na construção das pirâmides do país.

Segundo reportagem do portal UOL, ele escreveu no Twitter o que foi lido como um apoio aos teóricos da conspiração que dizem que alienígenas estavam envolvidos no colossal esforço de construção.

A ministra da cooperação internacional do Egito, Rania al-Mashat, rechaça a afirmação e convidou o bilionário a visitar o país. Ela diz que ver as tumbas dos construtores da pirâmide seria a prova.

