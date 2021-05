Eleições apontam mudanças no Chile

As eleições realizadas neste fim de semana indicam uma possibilidade de mudanças no Chile, fruto da rebelião popular que eclodiu em outubro de 2019 edit

247 - Segundo relato de Rafael Calcines Armas, da Prensa Latina, as urnas deram vitória no Chile às forças da mudança lideradas pela esquerda e pelos independentes, enquanto a coalizão de direita e os partidos de oposição de tendência social-democrata foram derrotados.

Por volta das 23 horas deste domingo (16), hora local, ainda sem conhecer os resultados finais, o presidente Sebastián Piñera expressou em discurso do palácio de La Moneda que "não estamos em sintonia com o público e estamos sendo questionados".

O presidente admitiu assim a derrota do partido no poder e dos partidos tradicionais na eleição de constituintes, governadores, prefeitos e vereadores.

Para Piñera, “os cidadãos nos enviaram uma mensagem clara e forte ao Governo e também a todas as forças políticas tradicionais”, optando por novas lideranças, e expressou que “é nosso dever escutar com humildade e atenção a mensagem do povo''.

Na importante eleição dos Constituintes, a direita, que se apresentava com uma lista única, ficou muito aquém de obter um terço das 155 cadeiras da Convenção Constitucional indicadas pelas pesquisas.

Esse resultado abre possibilidades para a nova Constituição traduzir as mudanças exigidas por milhões de chilenos nas ruas.

Mas também outros resultados aos quais os analistas estiveram atentos marcam transformações substanciais no panorama político do país.

Assim, a região de Valparaíso, a segunda mais importante do país, torna-se um baluarte da esquerda, quando Rodrigo Mundaca, destacado líder social, foi eleito governador por ampla margem.

Nessa região, ademais, Jorge Charp foi reeleito prefeito de Valparaíso, enquanto em Viña del Mar, tradicional domínio da direita, Makarena Rivamonti obteve a prefeitura, ambos pela Frente Ampla.

Nesta capital, como era de se esperar, o comunista Daniel Jadue foi reeleito para a prefeitura da Recoleta com mais de 64 por cento dos votos, o que na opinião dos analistas constitui um sólido endosso como candidato à presidência do Partido Comunista.

Da mesma forma, na Região Metropolitana o governo será discutido no segundo turno por Claudio Orrego, da Democracia Cristã, e Karina Oliva, apoiada pelos comunistas e pela Frente Ampla, deslocando a direita.

Além disso, os grandes vencedores em muitos cargos foram os candidatos independentes, aos quais os analistas políticos deram muito poucas chances e, em vez disso, receberam forte apoio da população.

