Eleições em Israel podem levar Netanyahu de volta ao poder

Reuters - O ex-primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está prestes a retornar ao poder. Ele declarou nesta quarta-feira (2) que seu campo de direita está à beira de uma vitória eleitoral retumbante.

Com cerca de 70% dos votos apurados, o conservador Likud de Netanyahu e seus prováveis ​​aliados religiosos e de extrema-direita estavam a caminho de controlar a maioria no parlamento. A coalizão governista de curta duração do primeiro-ministro Yair Lapid, parece ter entrado em colapso.

"Ganhamos um grande voto de confiança do povo de Israel", disse um sorridente Netanyahu a apoiadores em sua sede eleitoral do partido Likud. "Estamos à beira de uma grande vitória."

Com a voz rouca de semanas de campanha em todo o país, Netanyahu prometeu formar um "governo nacional estável", enquanto a multidão o interrompeu cantando "Bibi, rei de Israel".

Embora o cenário possa mudar à medida que a contagem de votos for chegando, a contagem parcial mostrou Netanyahu, que está sendo julgado por corrupção, liderando um bloco de quatro partidos que ocupa 67 dos 120 assentos do Knesset.

