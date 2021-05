Eleições regionais na Espanha: "A noite triste de Madri"

O Professor Antonio Baylos, doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madri, analisa em seu blog os resultados da eleição regional em Madri, em que as forças de direita venceram, com a candidatura de Isabel Díaz Ayuso. Após o resultado, o líder do Podemos, de esquerda, anunciou que deixa a política institucional. edit

247 - "As notícias do resultado das eleições para a Comunidade de Madrid se elevaram na noite devastando a esperança, como no verso de Alejandra Pizarnik, uma esperança que havia sido encorajada pelo aumento muito importante da participação dos cidadãos em até 76,25% do eleitorado, mais de 3,6 milhões de pessoas, 400 mil a mais do que em 2019", escreve em seu blog o Professor Antonio Baylos, doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madri.

De acordo com o analista, a participação do eleitorado não se refletiu apenas no deslocamento praticamente total da população com direito a voto nas áreas ricas da região, mas também da classe trabalhadora nos bairros e nas cidades do cinturão industrial de Madrid, embora com menor intensidade.

"Os resultados são conhecidos e são repetidos nas capas de todos os meios de comunicação. O Partido Popular obtém seu melhor resultado em anos, com 1,6 milhão de votos, 900 mil a mais do que os colhidos em 2019, o que representa quase 45% do total de votos expressos. O seu até então parceiro de governo, cuja presença era considerada incômoda e da qual queria prescindir, desapareceu da cena política madrilenha por não atingir os 5% necessários para ter representação na Assembleia. Perdeu meio milhão de votos - conseguiu apenas 130 mil votos - e sua posição pública de apoiar o PP para que não dependa da extrema direita para governar tem sido entendida como um incentivo indireto para reforçar a estabilidade da candidatura de Diaz Ayuso em um governo seguro. O colapso de Ciudadanos coloca este partido em crise irremediável, cujos eleitores migram para o PP em massa, fortalecendo sua posição hegemônica na direita política. Para finalizar o desenho do quadro, a ultradireita se credencia nessas eleições em posição discreta, obtendo 330.000 votos, 40.000 a mais em relação ao obtido em 2019, a quarta força política da região de Madri".

"Por sua vez, a esquerda recuou sobretudo devido ao colapso do PSOE, que perdeu 275 mil eleitores em relação às eleições de 2019, quando foi o partido mais votado, caindo agora para 16,7%."

"A vitória de Diaz Ayuso é uma péssima notícia. A corrupção sistêmica do Partido Popular, que governa Madri ininterruptamente por 26 anos, não influenciou negativamente a candidatura vencedora, nem os cortes na saúde que incapacitaram os cuidados primários, a especulação imobiliária, o preço dos aluguéis e o aumento da exclusão social, o abandono da educação ou o terrível caso das casas de saúde de idosos, que foram impedidos de ter acesso aos hospitais em casos de contágio pela Covid. Diante desses fatos concretos, um discurso baseado nos esquemas políticos de Trump tem prevalecido na vontade popular, baseado em algumas linhas de argumentação muito simples. Acima de tudo, um confronto direto com o Governo da Nação, instituição à qual não reconhece legitimidade e à qual nega qualquer colaboração com base na opinião de que as suas decisões procuram arruinar a prosperidade da região. A exaltação de Madrid como lugar de riqueza e abundância de empresários, a inveja de todas as regiões da Espanha - especialmente da Catalunha - junta-se à ideia, fundamental na sua campanha, de promover a atividade empresarial, em especial o comércio e a hotelaria, acima dos cuidados de saúde preconizados para a prevenção contra a pandemia. Reduzindo impostos, privatizando os serviços públicos, favorecendo a especulação urbana, promovendo a escola religiosa e as universidades privadas, são medidas que são adotadas e comunicadas mas não integram o debate público, que se resolve numa só palavra: liberdade. A liberdade individual como uma fórmula vazia oferecida em louvor à escolha de vida para cada empresário e criador de riqueza. E, como fórmula de fechamento, um discurso de extrema agressividade contra seus adversários políticos, uma compilação de insultos e mentiras que por sua vez são repetidos e cantados em todos os meios de comunicação "embutidos" em suas reportagens."

Em seu artigo, o Professor Antonio Baylos analisa a renúncia do líder de esquerda Pablo Iglesias da vida política institucional. "O triunfo dessa narrativa na opinião pública foi o que levou Pablo Iglesias a dizer adeus à política institucional, pois ele entende acertadamente que a colocação de sua pessoa no foco de todos os insultos e desqualificações possíveis, além da perseguição pessoal e de sua família, significa que sua figura já não ajuda a unir forças, mas dificulta a decolagem das forças progressistas que neste momento devem reconstruir e aprofundar o programa de ação que a maioria parlamentar sustenta e que o PP e a extrema direita procuram a todos os custos desmontar. Não é o momento de resumir a trajetória pública de Iglesias nos sete anos decorridos desde sua candidatura às eleições europeias de 2014 até sua atual retirada da liderança da organização política. É evidente que ele alterou o sistema partidário e introduziu elementos progressistas essenciais na discussão pública. A sua abordagem de posições inequivocamente classistas, em defesa da centralidade do trabalho na construção de um projeto social alternativo, e a sua capacidade crítica e ideológica sobre os mecanismos de preservação do poder e a desigualdade social e econômica, tornaram-no alvo das mais terríveis e injustas acusações e diatribes. No caso dele, fica evidente a violência que o poder econômico e político pode desencadear em tempos de normalidade democrática contra figuras que considera potencialmente danosas para a preservação de um status de profunda desigualdade".

Baylos encerra seu artigo manifestando confiança no futuro. "As eleições em Madrid tiveram o pior resultado possível, mas o mundo continua, e continuar a trabalhar para torná-lo um lugar melhor e mais justo é um propósito constante. Depois da triste noite de Madri, devemos seguir em frente, mais perto de Prometeu do que de Sísifo nas tarefas a realizar no futuro imediato".

