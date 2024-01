Elisabeth Borne renuncia ao cargo de primeira-ministra da França, diz gabinete de Macron

Apoie o 247

Reuters - A primeira-ministra da França, Elisabeth Borne, renunciou, informou a Presidência francesa nesta segunda-feira, conforme o presidente Emmanuel Macron busca dar um novo impulso ao seu segundo mandato antes das eleições para o Parlamento europeu e das Olimpíadas de Paris neste verão.

Macron alimentou a especulação de uma remodelação do governo em dezembro, prometendo uma nova iniciativa política, depois que 2023 foi marcado por crises políticas provocadas pelas reformas altamente contestadas do sistema de pensões e da legislação sobre imigração.

O gabinete de Macron não anunciou o sucessor de Borne. Nomeada em maio de 2022, Borne foi apenas a segunda mulher primeira-ministra na história da França. Ela atuará como interina até que um novo governo seja formado.

