Elon Musk diz que alternativa ao Gmail chamada XMail será lançada em breve

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Sputnik) - O CEO da Tesla e SpaceX, Elon Musk, revelou em sua plataforma de mídia social X que em breve lançará um novo produto chamado "XMail", como uma alternativa ao amplamente utilizado serviço do Gmail.

"Está chegando", disse Musk na quinta-feira à noite, quando questionado se planejava lançar um serviço XMail.

continua após o anúncio

Musk não revelou detalhes sobre quando o serviço poderia ser lançado.

Seus comentários vieram em resposta a uma postagem de um membro sênior do programa de Engenharia de Segurança do X, Nate McGrady, que havia perguntado: "Quando vamos fazer o Xmail?"

continua após o anúncio

Musk assumiu o controle do X, anteriormente conhecido como Twitter, em 2022 e introduziu uma ampla gama de mudanças na plataforma de mídia social.

Atualmente, o Gmail tem mais de 1,8 bilhão de usuários ativos em todo o mundo, representando cerca de 30% da participação de mercado global de clientes de email, segundo a Forbes.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: