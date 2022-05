Elon Musk diz que americanos evitam trabalhar, ao contrário de chineses

Apoie o 247

Agência RT - O empresário bilionário Elon Musk, executivo-chefe da Tesla e da SpaceX, previu que a China produzirá fabricantes bem-sucedidos de veículos elétricos por causa da forte ética de trabalho do país – um atributo que ele vê faltando nos EUA.



“Acho que algumas empresas muito fortes sairão da China”, disse Musk na terça-feira em entrevista ao Financial Times. “Existem muitas pessoas supertalentosas e trabalhadoras na China que acreditam fortemente na manufatura.”



Musk, que se classifica como a pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna estimada pela Forbes em mais de US$ 225 bilhões, comparou os trabalhadores da indústria chinesa com seus colegas nos EUA: “Eles não estarão apenas queimando o óleo da meia-noite, eles estarão queimando o óleo das 3 da manhã. Eles nem saem do tipo de fábrica, enquanto nos Estados Unidos as pessoas estão tentando evitar ir ao trabalho."

A Tesla teria empregado algumas práticas trabalhistas em sua fábrica de Xangai que claramente não poderia ou não tentaria nos EUA. Por exemplo, a Bloomberg informou no mês passado que, após o término de um bloqueio de três semanas, os trabalhadores da fábrica foram obrigados a dormir e comer no chão da fábrica. Cada funcionário recebeu um saco de dormir e um colchão de ar e foi obrigado a trabalhar em turnos de 12 horas, seis dias por semana.

O Conselho Nacional de Relações Trabalhistas de Washington decidiu no ano passado que Tesla interrogou ilegalmente e ameaçou trabalhadores por seus esforços para formar um sindicato. A empresa também enfrenta uma ação judicial de funcionários por supostamente criar uma cultura de racismo. Outros trabalhadores acusaram Musk de ser excessivamente exigente.



No entanto, o próprio Musk, nascido na África do Sul, afirma que nunca se esquivou de uma carga de trabalho pesada, dizendo à Bloomberg em 2018 que sempre que seus funcionários sentiam dor, “eu queria que a minha fosse pior”. Ele ficou famoso por dormir no chão da fábrica quando a Tesla estava correndo para cumprir as metas de produção de um de seus veículos elétricos em 2018. Na época, ele disse à CBS News que não tinha tempo de ir para casa tomar banho, acrescentando: “Não Não acredito, tipo, que as pessoas deveriam estar passando por dificuldades enquanto o CEO está, tipo, de férias.”



A ética de trabalho americana aparentemente se deteriorou desde o início da pandemia de Covid-19 em 2020. Uma alta histórica de 4,54 milhões de trabalhadores nos EUA deixou seus empregos em março, um aumento de 23% em relação ao ano anterior, deixando os empregadores lutando para preencher um excesso sem precedentes de funcionários. cargos vagos. Em muitos casos, os funcionários se demitiram em vez de retornar ao escritório depois que as empresas encerraram as políticas de trabalho remoto instituídas durante a pandemia.

A produtividade do trabalhador nos EUA caiu 7,5% em relação ao ano anterior nos primeiros três meses de 2022, o declínio mais acentuado desde 1947. Ao mesmo tempo, os custos unitários do trabalho aumentaram quase 12%, o que significa que os empregadores estavam pagando muito mais para receber muito menos.



Musk chegou a um acordo no mês passado para comprar o Twitter por US$ 44 bilhões, disparando alarmes entre os funcionários da gigante da mídia social, alguns dos quais o acusaram de ser um racista que levará a empresa “na direção errada”. Musk disse na semana passada que não está preocupado com a saída dos funcionários do Twitter, dizendo: “É um país livre”, e aqueles que não se sentem à vontade na empresa sob sua liderança podem sair por conta própria.

