Elon Musk passa Zuckerberg e se torna terceira pessoa mais rica do mundo

Do Infomoney - O CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, se tornou a terceira pessoa mais rica do mundo nesta segunda-feira (31), de acordo com o Bloomberg Billionaires Index, que lista as 500 pessoas mais ricas do mundo. Agora, ele fica atrás apenas de Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Bill Gates, fundador da Microsoft.

O patrimônio líquido de Musk atingiu US$ 115,4 bilhões, ultrapassando o do CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, que tem uma fortuna de US$ 110,8 bilhões e foi realocado para a quarta posição do ranking. A riqueza de Musk cresceu US$ 87,8 bilhões neste ano, mesmo com a pandemia.

Com o desdobramento das ações da Tesla, os papéis da companhia subiram até 12% no pregão desta segunda-feira, o que resultou no aumento da fortuna de Elon Musk.

O “split” das ações da fabricante de veículos elétricos foi feito na proporção de um para cinco, assim, as ações que estavam cotadas em US$ 2.213,40 na sexta-feira amanheceram a segunda-feira valendo US$ 442,68. Com o valor mais baixo, a ação ficou mais acessível e atraiu mais investidores para os papéis.

A valorização das ações da Tesla ocorre após a companhia reportar quatro trimestres seguidos de lucro e conseguir superar as expectativas de entregas de veículos no segundo trimestre, em meio às medidas restritivas que paralisaram a produção de sua fábrica. No último mês, a Tesla atingiu o valor de mercado de US$ 464 bilhões.

Os papéis também foram impulsionados em meio ao rali do mercado americano, que tem beneficiado sobretudo empresas ligadas à tecnologia. A disparada das big techs, inclusive, tem gerado questionamentos entre os analistas sobre uma possível bolha no setor.

Centibilionário

Na semana passada, o fundador da Tesla já havia se tornado um dos quatro centibilionários do mundo, junto a Bezos, Gates e Zuckerberg.

Os ganhos de Musk e de outros bilionários da tecnologia neste ano contrastam com as imensuráveis perdas humanas e econômicas provocadas pela pandemia. As fortunas das 500 pessoas mais ricas do mundo aumentaram em US$ 809 bilhões só neste ano, avançando 14% desde janeiro.

Nesse cenário, o aumento da desigualdade de renda tem provocado críticas de políticos de esquerda nos EUA e o tema se tornou uma das bandeiras da campanha do senador Bernie Sanders à presidência dos Estados Unidos, que apresentou um projeto de lei para taxar ganhos “extremos” de riqueza durante a crise do coronavírus.

Em maio, Musk tuitou que queria vender “quase todos” seus pertences físicos e que “não teria casa”. Desde então, ele estuda colocar à venda quatro de suas propriedades em Los Angeles, que foram avaliadas em $ 62,5 milhões por uma incorporadora imobiliária de luxo.

No início deste ano, a sua namorada, a cantora Grimes, defendeu a riqueza do companheiro em uma entrevista à Rolling Stone, argumentando que ele reinveste seu dinheiro em pesquisa e desenvolvimento para tornar o mundo um lugar melhor. “Ele coloca cada grama de sua energia em tudo que lhe interessa. Não é como se Musk estivesse comprando iates com seus bilhões”, disse Grimes.

Confira as 10 pessoas mais ricas do mundo, segundo a Bloomberg:

Nome Patrimônio País Setor de atuação Jeff Bezos US$ 202 bilhões Estados Unidos Tecnologia Bill Gates US$ 125 bilhões Estados Unidos Tecnologia Elon Musk US$ 115 bilhões Estados Unidos Tecnologia Mark Zuckerberg US$ 111 bilhões Estados Unidos Tecnologia Bernard Arnault US$ 85 bilhões França Varejo Warren Buffett US$ 82,5 bilhões Estados Unidos Financeiro Steve Ballmer US$ 80,8 bilhões Estados Unidos Tecnologia Mukesh Ambani US$ 79,8 bilhões Índia Energia Larry Page US$77,3 bilhões Estados Unidos Tecnologia Sergey Brin US$ 74,9 bilhões Estados Unidos Tecnologia

