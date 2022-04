Elon Musk: Qualquer um pode trabalhar para pagar R$ 466 mil e ir a Marte

A fabricante de sistemas aeroespaciais SpaceX, que também é controlada por Musk, planeja construir uma cidade autossustentável no planeta vermelho edit

247 - O bilionário sul-africano Elon Musk, fundador da montadora de carros elétricos Tesla, afirmou ontem que "qualquer um pode trabalhar e economizar" para pagar o valor de US$ 100 mil (ou R$ 466 mil, na cotação atual) e viajar até Marte. A reportagem é do portal UOL.

A fabricante de sistemas aeroespaciais SpaceX, que também é controlada por Musk, planeja construir uma cidade autossustentável no planeta vermelho nas próximas décadas —a ideia é levar até um milhão de pessoas para viver por lá. No ano passado, o magnata disse que a empresa quer pousar seus foguetes Starship em Marte bem antes de 2030.

Durante a conversa com o chefe das conferências do TED, Chris Anderson, publicada ontem, Musk foi questionado sobre o plano ambicioso da companhia e o valor alto da passagem.

"Se a mudança para Marte custa, para fins de argumentação, US$ 100 mil, então acho que qualquer pessoa pode trabalhar e economizar e, eventualmente, ter US$ 100 mil para poder ir a Marte, se quiser. Queremos disponibilizar [as viagens] para quem quiser ir", disse.

