Elon Musk reativa conta de Trump no Twitter

Apoie o 247

ICL

247 - O bilionário Elon Musk, dono do Twitter, reativou neste sábado (19) o perfil do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na rede social. Trump foi banido do serviço de mídia social por incitar a violência.

"O povo falou. Trump vai ser restabelecido", escreveu o bilionário, após realizar uma pesquisa com seus seguidores na qual perguntava se Trump deveria voltar à rede social.

Pouco mais de 15 milhões de votos foram contados na votação com 51,8% dos votos a favor da reintegração. Musk reconheceu que os números dos votos estavam sendo afetados por “bots” automatizados, que não são pessoas, e sugeriu que era necessário “limpar” as pesquisas do Twitter de serem influenciadas por bots e “trolls”.

O ex-presidente Donald Trump se mostrou pouco interessado a retornar ao Twitter. “Não vejo nenhuma razão para isso”, disse Trump por vídeo quando questionado sobre o assunto na reunião anual de liderança da Coalizão Judaica Republicana. Ele disse que continuaria com sua nova plataforma Truth Social, o aplicativo desenvolvido por sua startup Trump Media & Technology Group (TMTG).

Trump poll getting ~1M votes/hour! November 19, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.