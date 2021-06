Elon Musk se desfaz de mansões para viver em casa "box" de 35 m²

Trendsbr - O bilionário sul-africano Elon Musk, de 48 anos, fundador da Tesla, SpaceX, Neuralink e Starlink, vendeu sua luxuosa mansão por cerca de R$ 154 milhões em Los Angeles (EUA), para morar numa casinha pré-fabricada de US$ 50.000 (cerca de R$ 248.000).

O novo imóvel de apenas 35 m² e quatro divisões (cozinha, sala, quarto e banheiro) fica em Boca Chica, no Texas (EUA), na propriedade que pertence à sua empresa aeroespacial SpaceX. Segundo informações da agência russa de notícias Sputnik, o visionário sul-africano está pagando aluguel.

No início de junho, em resposta a uma pergunta feita por um seguidor no Twitter, Elon Musk afirmou que atualmente só possui uma casa na Baía de São Francisco, na Califórnia (EUA), e que é alugada para eventos.

“Minha casa principal é literalmente uma casinha de US$ 50.000 em Boca Chica/Starbase, que alugo da SpaceX. É incrível. A única casa que possuo é a de eventos na Bay Area [São Francisco]. Se eu a vendesse, ela ficaria mais parada, a não ser que fosse comprada por uma grande família, o que pode acontecer algum dia”, diz o bilionário no post compartilhado no Twitter no dia 9 de junho.

Citado pela Sputnik, Musk afirma que seu foco atual é criar “energia sustentável” para a Terra e proteger “o futuro da consciência transformando a vida em multiplanetária por meio da SpaceX”.

Curiosamente, no dia 14 de junho, também no Twitter, Elon Musk revela que vendeu sua última propriedade da Califórnia.

Agora, o empresário sul-africano habita uma casa pré-fabricada produzida pela Boxabl com quatro “cômodos”. Ela inclui cozinha completa, com geladeira grande, pia dupla, forno, máquina de lavar louça, micro-ondas e armários suspensos. O banheiro conta com chuveiro com banheira, pia com balcão e espelho retroiluminado e porta deslizante de vidro. Além disso, o pé direito da “casa box” é de cerca de 2,43 m; o piso é de tábuas; e ela possui aquecimento e ar-condicionado.

