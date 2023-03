Em acordo inédito, Brasil e China vão se unir para combater fome e pobreza extrema

Apoie o 247

247 - O Brasil e a China estão unindo forças para firmar um acordo inédito com o objetivo de combater a fome e a pobreza extrema. A aliança prevê a possibilidade de colaboração com organismos multilaterais para colocar o assunto na agenda internacional. A informação é do colunista Jamil Chade do portal Uol.

Durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao líder chinês, Xi Jinping, mais de 20 acordos serão assinados, incluindo um que promove a cooperação entre os dois países na designação de áreas prioritárias para combater a fome e a pobreza.

Após a assinatura, os governos dos dois países darão início aos trabalhos para implementar as medidas discutidas. Os Ministérios do Desenvolvimento Social e do Desenvolvimento Agrário serão os responsáveis brasileiros pela missão. O jornalista informa que um primeiro encontro entre os ministros já foi agendado para as próximas semanas.

Isso representa a primeira formulação concreta de uma ideia que já havia sido mencionada por Lula: durante a COP27 no Egito, em novembro, o petista havia expresado o desejo de formar uma aliança contra a fome.

Vale lembrar que a China alcançou antes de qualquer outro país a meta estabelecida pela ONU de reduzir pela metade o número de pessoas vivendo em extrema pobreza. Em um período de 40 anos, milhões de indivíduos foram retirados da condição de extrema miséria, definida como uma renda diária de US$ 1,9 ou menos.

