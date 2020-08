Em Beirute, Macron trata Líbano como se fosse sua colônia e impõe condições para ajuda

247 - O presidente francês, Emmanuel Macron, foi ao Líbano nesta quinta-feira. É o primeiro chefe de Estado a visitar o país árabe depois da tragédia acarretada pela explosão de um depósito de nitrato de amônio, no porto da capital, Beirute.

Já foram contabilizados cerca de 150 mortos, mais de 5 mil feridos e 300 mil desalojados.

Em sua chegada a Beirute, Macron pediu ao governo libanês "reformas indispensáveis", informa a RFI. "O Líbano não está sozinho", tuitou o chefe de Estado francês, ao desembarcar no aeroporto, onde foi recebido pelo presidente libanês, Michel Aoun. Em seguida, Macron foi diretamente ao porto praticamente destruído pela dupla explosão.

Em uma coletiva de imprensa, Macron declarou que, se as reformas defendidas há meses pela França não forem realizadas, "a situação no país continuará piorando". "Chegou a hora do Líbano mudar de sistema", afirmou. Ele disse que a França deseja organizar a cooperação europeia e internacional para ajudar os libaneses a superar o drama e espera propor "um novo pacto político" aos dirigentes do país.

