Em campanha, Trump promete resolver grave problema dos EUA na Ucrânia em 10 minutos

Sputnik - O ex-presidente norte-americano, Donald Trump, prometeu que, caso vença as eleições presidenciais, convencerá os líderes da União Europeia a pagarem a assistência à Ucrânia em dez minutos.

"Eu conheço todos os líderes ou a maioria deles. Em dez minutos, eles concordariam em pagar se você dissesse o que eles precisam. Mas eles não pagam. Nós pagamos. E isso é injusto", afirmou Trump.

Trump ainda adicionou que a Europa deveria começar a gastar dinheiro, pois Washington já gastou aproximadamente US$ 140 bilhões (R$ 727 bilhões) para ajudar Kiev, enquanto a UE gastou cerca de US$ 16 bilhões (R$ 83 bilhões).

O ex-presidente acredita que os EUA estão em uma posição mais perigosa do que nunca devido ao risco do uso de armas nucleares e de início de uma Terceira Guerra Mundial.

Trump ainda afirmou que a possível vitória da Ucrânia no conflito com a Rússia tem uma importância muito maior para os países da Europa do que para os EUA.

Ele também questionou os motivos pelos quais o governo Biden financia Kiev tão "fielmente" e com valores tão altos.

