Em carta a Bolsonaro, ONU fala em pandemia apocalíptica

Secretário-geral da ONU, Antonio Guterrez, fez um apelo por ações coordenadas e urgentes dos países do G-20 contra a crise gerada pelo coronavírus. "Qualquer coisa que não atenda esse compromisso poderia levar a uma pandemia de proporções apocalípticas afetando a todos nós", diz ele edit

247 - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antonio Guterrez, enviou nesta segunda-feira, 23, carta a Jair Bolsonaro e líderes que integram o G-20 para pedir uma resposta à crise gerada pela pandemia do novo coronavírus.

No documento, divulgado pelo jornalista Jamil Chade, colunista do UOL, Guterrez defende, entre outras medidas, que países em desenvolvimento tenham acesso a recursos para dar uma resposta aos bilhões de habitantes nessa região do mundo.

"Qualquer coisa que não atenda esse compromisso poderia levar a uma pandemia de proporções apocalípticas afetando a todos nós", escreveu o secretário-geral.

"Peço aos líderes do G-20 que considerem um pacote urgente de grande escala de trilhões de dólares", disse.