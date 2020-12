Em carta, congressistas dos EUA pedem proteção para Talíria Petrone e criticam Bolsonaro

Grupo de 22 deputados ligado ao partido Democrata nos EUA divulga carta com críticas às políticas “antidemocráticas e xenófobas” de Jair Bolsonaro, além de se solidarizar com a deputada federal Talíria Petrone, que vem sendo alvo de ameaças de morte edit

247 - Um grupo de 22 deputados norte-americanos ligado ao partido Democrata irá divulgar, nesta quarta-feira (2) uma carta se solidarizando com a deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ), que vem sendo alvo de ameaças de morte. O documento, que cobra a adoção de medidas de proteção para a parlamentar também contém críticas às políticas “antidemocráticas e xenófobas” de Jair Bolsonaro.

Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, os parlamentares norte-americanos destacam o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), em 2018, e as ameaças feitas contra Jean Wyllys, ex-deputado pelo PSOL que deixou o país devido às ameaças de morte promovidas por grupos de extrema-direita.

No documento, os democratas ressaltam que “líderes afro-brasileiros da oposição não têm recebido proteção adequada do governo brasileiro para garantir sua segurança”.

Na carta, os democratas consideram como "alarmante" o fato do governo Bolsonaro se mostrar "incapaz ou pouco disposto a garantir a segurança de legisladores eleitos" e ressaltam que “enquanto o presidente Bolsonaro continua a minar os direitos dos afro-brasileiros, mulheres, população LGBT, indígenas e outros, estamos vendo as forças do racismo, sexismo e homofobia serem perigosamente empoderadas no Brasil.

A iniciativa é liderada pela deputada Susan Wild e conta com apoio de deputados como Joaquin Castro, Alcee L. Hastings, Mark Pocan, Henry C. Hank Johnson, Alan Lowenthal e Deb Haaland , entre outros parlamentares.

