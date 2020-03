Em carta, Trump pede para americanos ficarem em casa por coronavírus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recomendou o isolamento em casa, além de evitar contato com idosos. O mandatário havia dito mais de uma vez que as pessoas saudáveis podem voltar ao trabalho edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou cartas à população norte-americana com recomendações para o combate ao coronavírus, dentre elas o isolamento em casa, além de evitar contato com idosos. Intituladas "Diretrizes de Coronavírus do Presidente Trump para a América", as cartas são datadas de 16 de março.

O mandatário havia dito mais de uma vez que as pessoas saudáveis podem voltar ao trabalho. Também defendeu que muitos americanos serão infectados pela doença, mas apresentarão poucos ou nenhum dos sintomas.