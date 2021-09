Em cúpula regional, China apresenta propostas orientadoras para questão do Afeganistão

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, participou na sexta-feira (17) por videoconferência de uma cúpula conjunta da Organização de Cooperação de Xangai (OCX) e dos estados membros da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC) sobre a questão do Afeganistão. Na ocasião, o líder chinês apresentou três propostas para a questão.

A primeira é promover uma transição suave da situação no Afeganistão o mais rápido possível, exortando que o país combata resolutamente as organizações terroristas em seu território. A segunda é manter contato e diálogo com o Afeganistão, interagindo com todas as partes envolvidas através de uma perspectiva racional e pragmática. A terceira é ajudar o povo afegão a superar as dificuldades fornecendo apoio humanitário e antipandêmico.

A China anunciou o envio de um lote de suprimentos de emergência o mais rápido possível e continuará fornecendo mais ajuda dentro de suas capacidades.

“Devemos respeitar a soberania, independência e a integridade territorial do Afeganistão, aplicar o princípio de ‘tudo para e pelos afegãos’, e deixar o povo afegão no controle do futuro do país”, declarou Xi Jinping.

O presidente chinês enfatizou que a OCS e a OTSC são vizinhos próximos do Afeganistão e constituem não apenas uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade, mas também de segurança. Em momentos críticos, todas as partes devem trabalhar em conjunto para manter a paz e a estabilidade, que são mais preciosas do que ouro.

A mudança da situação no Afeganistão poderá fazer com que o terrorismo se espalhe para outros países vizinhos. A parte chinesa pede ao Afeganistão para tomar medidas firmes para eliminar o terrorismo. Isso é uma exigência adequada de todos os países vizinhos, incluindo a China.

Além disso, a parte chinesa considera que a guerra contra o Afeganistão desencadeada pelos Estados Unidos e seus aliados é a origem de todos os desastres no país. Por isso, Washington tem a maior responsabilidade no auxílio econômico e humanitário ao povo afegão. A retirada das tropas não deve ser o fim para resolver a questão.

A recuperação da ordem social e a reconstrução pacífica são desejos comuns do Afeganistão e de todos os países envolvidos. A China quer trabalhar em conjunto com a OCS e a OTSC para defender a estabilidade e a paz duradoura na região.