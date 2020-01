Em Davos, China pede economia mundial inclusiva e aberta

247 - Han Zheng, vice-premiê da China e membro do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, disse em um discurso na Reunião Anual 2020 do Fórum Econômico Mundial (FEM) em Davos, na Suíça, que, como a globalização econômica está em uma encruzilhada, o caminho que deve ser tomado é uma questão que merece atenção e reflexão séria.

Para lidar com as dificuldades enfrentadas pela globalização econômica, é essencial compreender os padrões estruturais e a tendência geral, disse Han.

A globalização econômica é uma tendência histórica, uma condição essencial para o crescimento da produtividade e um resultado natural de progressos na ciência e tecnologia, disse Han.

Em um mundo onde todas as economias estão profundamente integradas, nenhum país pode alcançar um desenvolvimento sustentável fora da divisão global do trabalho, disse o vice-premiê.

Práticas unilaterais e protecionistas, que vão contra a tendência global, não levarão a lugar nenhum e acabarão prejudicando os interesses de todos, disse Han.

Todos os países devem permanecer comprometidos com a consulta com base na igualdade e na superação de dificuldades, disse Han.

"Devemos tornar a globalização econômica mais aberta, inclusiva, equilibrada e benéfica para todos", afirmou o vice-primeiro-ministro.

O vice-primeiro-ministro chinês instou a comunidade internacional a defender o multilateralismo e o status central das Nações Unidas no sistema internacional e a respeitar o direito internacional e as normas amplamente reconhecidas das relações internacionais.

Todos os países devem aderir aos princípios de consulta abrangente, contribuição conjunta e benefícios compartilhados para obter um futuro melhor, acrescentou Han.

As informações são da Xinhua.