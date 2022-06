Em discurso no Fórum Empresarial dos BRICS, Xi Jinping defende nova etapa do desenvolvimento global

Xi disse que as aspirações das pessoas e os interesses da comunidade internacional devem ser o foco na condução do desenvolvimento global para uma nova era edit

247 com Xinhua - O presidente chinês, Xi Jinping, pediu nesta quarta-feira 22, a condução do desenvolvimento global para uma nova era durante um discurso em formato virtual na cerimônia de abertura do Fórum Empresarial dos BRICS.



Observando que o desenvolvimento é a chave para enfrentar os desafios e promover o bem-estar das pessoas, Xi disse que as aspirações das pessoas e os interesses da comunidade internacional devem ser o foco na condução do desenvolvimento global para uma nova era para trazer benefícios às pessoas de todos os países.

Xi também pediu solidariedade e cooperação 'ganha-ganha'.

Atualmente, algumas cadeias industriais e de suprimentos importantes são intencionalmente prejudicadas, os preços das commodities estão flutuando em níveis altos, a inflação está alta em todo o mundo, os mercados financeiros internacionais permanecem voláteis e o impulso da recuperação econômica global está enfraquecendo continuamente, disse Xi.



"As pessoas estão todas preocupadas se a economia mundial cairá no atoleiro das crises", disse Xi. "Neste momento crucial, somente nos unindo em solidariedade e cooperação podemos superar as crises econômicas".

