Em encontro com Janja, primeira dama chinesa revela o que conhece sobre o Brasil

247 - Durante a visita da comitiva brasileira à China, as primeiras damas Janja e Peng Liyuan, esposa do presidente Xi Jinping, conversaram na manhã desta sexta-feira (14), no horário de Brasília.

Em suas redes, Janja contou como foi o encontro.

“Em Pequim, encontrei com Peng Liyuan, esposa do presidente Xi Jinping, no Palácio do Povo. Conversamos sobre minhas impressões da China e ela me contou que, do Brasil, conhece o Rio de Janeiro, Cristo Redentor e churrasco”, iniciou Janja.

Ela ainda relata que “Peng tem uma história de vida muito interessante, foi membra civil do Exército de Libertação do Povo e é conhecida na China por ser uma das maiores cantoras líricas do país”.

“No fim da conversa, contei pra ela sobre como foi simbólico tocarem a música ‘Um novo tempo’, do Ivan Lins, na recepção de hoje. Vivemos, mesmo, um novo tempo. O Brasil voltou”, finalizou.

