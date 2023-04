Em encontro com o presidente do Iraque, líder do Irã diz: 'os EUA não são amigos do Iraque'

Líderes do Irã e do Iraque se encontraram para reforçar as relações bilaterais, com o aiatolá Ali Khamenei criticando a presença dos EUA edit

Sputnik - Os líderes do Irã e do Iraque se encontraram para reforçar as relações bilaterais, com o aiatolá Ali Khamenei criticando a presença dos EUA.

Os EUA não são, de modo algum amigos de Bagdá, disse no sábado (29) o líder do Irã em uma reunião com o presidente do Iraque, indica a agência iraniana Tasnim.

Durante a reunião com o mandatário iraquiano Abdul Rashid, o aiatolá Ali Khamenei sublinhou a vontade de expandir a cooperação bilateral, particularmente através dos acordos econômicos e de segurança firmados recentemente.

Durante a reunião, na qual também participou Ebrahim Raisi, presidente do Irã, Rashid expressou sua satisfação em se reunir com o líder da Revolução Islâmica e disse que o Iraque tem relações fortes e estáveis com Teerã em várias dimensões e campos.

Khamenei também falou sobre os EUA.

"Os EUA não são amigos do Iraque. Os EUA não são amigos de ninguém. Eles não são leais nem mesmo aos seus amigos europeus. A presença de até mesmo um único americano no Iraque é demais", comentou.

