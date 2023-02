Em encontro, Lula pediu a Biden que reavalie diplomacia com Venezuela e Cuba

Apoie o 247

247 - Durante o encontro desta sexta-feira (10) com o presidente dos EUA, Joe Biden , o chefe do Executivo brasileiro, Lula (PT), pediu que a diplomacia estadunidense reavalie sua posição em relação à América Latina, incluindo Venezuela e Cuba, informa o colunista Jamil Chade do portal Uol.

"Para o governo brasileiro, as sanções e medidas adotadas pela Casa Branca contra a Venezuela estariam empurrando o governo de Nicolas Maduro para uma aproximação ainda maior com a China e Rússia e transformando a região em um campo de batalha entre as potências", diz Chade.

Lula espera de Biden uma retomada da política adotada por Barack Obama, que foi interrompida por Donald Trump. A ideia do brasileiro é garantir que a Venezuela faça eleições com "regras justas" e com "condições adequadas para a participação de diferentes partidos". Desta forma, o ideal seria que os EUA não aumentassem a pressão sobre o país, mas sim a aliviassem.

O colunista destaca que "com dificuldades em termos de acesso à energia por parte da Rússia e ciente do fracasso da pressão sobre Caracas, vozes em Washington não descartam uma flexibilização da posição dos EUA em relação aos venezuelanos".

A postura de Lula foi a mesma em relação a Cuba: de acordo com o líder brasileiro, uma distensão da pressão estadunidense sobre o país latino - revendo o embargo, por exemplo - poderia possibilitar um aumento da influência dos EUA no país, em vez de reduzi-la.

