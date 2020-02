Damares faz cena contra Venezuela na ONU e chanceler vizinho comemora

247 - Em gesto de falta de decoro diplomático, que destoa da tradição do Brasil em órgãos multilaterais, a ministra Damares Alves, da Família, Mulher e Direitos Humanos, abandonou nesta terça-feira (25), a sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas no momento em que o chanceler venezuelano, Jorge Arreaza, começou seu discurso.

A delegação do Itamaraty também deixou o local em protesto, informa o jornalista Jamil Chade.

Em seu discurso, na segunda-feira (24), Damares já havia atacado o governo de Maduro, acusando-o de violação de direitos humanos. O Brasil não reconhece o governo de Nicolás Maduro e insiste em dar apoio a Juan Guaidó.

O governo brasileiro, porém, não deixou a sala quando alguns regimes ditatoriais e violadores dos direitos humanos, como o da Arábia Saudita e outros discursaram.

O chanceler venezuelano, Jorge Arreaza, em seu discurso, alertou sobre a manipulação que determinados governos promovem com o tema dos direitos humanos.

Questionada pelo jornalista Jamil Chade sobre o motivo do abandono da sala, Damares respondeu: "você acha que temos de ouvir essa pessoa? Nunca", afirmou.

Ao terminar sua fala, Arreaza conversou com Chade. Ao ser questionado sobre a importância do abandono de Damares, ele declarou: "importância nenhuma". "Sorte que ela (Damares) não estava", completou.

Em seu discurso, ele denunciou o bloqueio promovido pelos EUA e seus aliados como "loucuras".