Em greve contra reforma da Previdência, bombeiros parisienses entram em confronto com a polícia

247 - Em greve, os bombeiros e socorristas de Paris, na França, realizaram protesto e entraram em confronto com a polícia durante ato contra a reforma da previdência proposta por Emmanuel Macron.

Com o tradicional traje de trabalho, com capacete e roupas contra o fogo, os bombeiros foram com os rostos pintados com o personagem de Joaquin Phoenix, no filme Coringa.

A greve começou há vários meses por causa de um incentivo pecuniário cujo valor está desatualizado desde 1990.

Os trabalhadores reivindicam a manutenção da idade da aposentadoria, estabelecida aos 57 anos – o governo quer uma idade mínima de 62 anos, com progressividade, que chegaria a 65 anos após um período que ainda é negociado.