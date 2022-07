Em Israel, Biden defende solução de dois estados para questão palestina

Apoie o 247

247 com agências - O presidente dos EUA, Joe Biden, desembarcou em Israel na tarde de quarta-feira, abrindo sua primeira visita ao Oriente Médio como presidente, durante a qual conversará com autoridades de Israel, Palestina e Arábia Saudita.



Biden foi recebido em uma cerimônia oficial no Aeroporto Ben Gurion, nos arredores de Tel Aviv, pelo presidente israelense Issac Herzog, o primeiro-ministro Yair Lapid, ministros e legisladores.



Ele recebeu um briefing de segurança no aeroporto sobre o sistema anti-foguete Iron Dome de Israel e o Iron Beam, um sistema de defesa aérea baseado em laser recém-desenvolvido.



Em comentários conjuntos, Lapid disse que Biden é "um dos melhores amigos que Israel já conheceu".



“Vamos discutir a construção de uma nova arquitetura de segurança e economia com as nações do Oriente Médio, seguindo os Acordos de Abraham”, disse Lapid, acrescentando que “discutiremos a necessidade de renovar uma forte coalizão global que interromperá o programa nuclear iraniano”.

De sua parte, Biden disse que a conexão entre Israel e os Estados Unidos "é profunda", acrescentando que trabalhará durante sua viagem para promover a integração de Israel na região.

Biden também defendeu o sionismo, e afirmou que deseja retomar as negociações para criar um Estado palestino em território hoje ocupado por Israel.

"Você não precisa ser judeu para ser sionista", disse Biden. Segundo o presidente americano, a solução de dois estados é "a melhor esperança" para ambos os povos.

A solução de dois estados "continua, na minha opinião, a melhor maneira de garantir o futuro de liberdade, prosperidade e democracia para israelenses e palestinos", disse Biden.



Mais tarde, ele foi ao Yad Vashem, o memorial do Holocausto de Israel em Jerusalém, para uma cerimônia de entrega de coroa de flores às vítimas judias do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial.



Ele passará dois dias em Jerusalém antes de viajar para a Cisjordânia para se encontrar com o presidente palestino, Mahmoud Abbas, na sexta-feira.



Na tarde de sexta-feira, ele voará para a Arábia Saudita para conversar com autoridades sauditas, onde também participará de uma cúpula com autoridades de países da região.



Israel espera que a visita ajude a aquecer os laços com a Arábia Saudita em meio a crescentes preocupações com as atividades do Irã na região e seu programa nuclear.



Biden também deve tentar persuadir a Arábia Saudita a aumentar a produção de petróleo em meio à crise na Ucrânia.

