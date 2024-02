Em Londres, apoiadores de Assange renovam protestos contra possível extradição do jornalista (vídeo)

Apoie o 247

(Sputnik) - Um comício em apoio ao fundador do WikiLeaks, Julian Assange, está acontecendo pelo segundo dia consecutivo do lado de fora do Tribunal Superior de Justiça em Londres, de acordo com uma transmissão ao vivo da Sky News.

No início desta semana, o governo do Reino Unido publicou uma lista de casos para a audiência de dois dias, que começou na terça-feira (20). O tribunal decidirá se Assange terá mais oportunidades de lutar contra a extradição para os Estados Unidos perante os tribunais do Reino Unido.

Os manifestantes estão segurando cartazes pedindo a libertação de Assange e sua não extradição para os EUA.

Na terça-feira, várias centenas de pessoas também realizaram um comício em apoio ao jornalista preso em Paris, relatou um correspondente da RIA Novosti.

Assange, um cidadão australiano, foi transferido para a prisão de alta segurança de Belmarsh em Londres em abril de 2019 sob acusações de violação de fiança. Nos EUA, ele enfrenta acusações sob a Lei de Espionagem por obter informações classificadas e divulgá-las no domínio público. Se condenado, o fundador do WikiLeaks poderia enfrentar 175 anos de prisão. Um dos últimos meios de impedir sua transferência para os EUA pode ser um apelo ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Assange perdeu seu recurso anterior no Tribunal Superior do Reino Unido em junho passado.

O WikiLeaks foi fundado por Assange em 2006, mas ganhou destaque em 2010 quando começou a publicar vazamentos de grande escala de informações governamentais classificadas, incluindo dos EUA.

