Em Londres, polícia prende 19 que protestavam contra o lockdown

Sputnik - Neste sábado (16), a polícia de Londres interrompeu uma manifestação em Hyde Park contra o confinamento imposto para conter a pandemia do novo coronavírus.

Os policiais prenderam 19 manifestantes acusados de desrespeitar as regras de distanciamento social , disse o vice-comissário assistente Laurence Taylor através de um comunicado.

"Os policiais, mais uma vez, adotaram uma abordagem comedida e tentaram fazer com que o grupo se dispersasse. Eles [os manifestantes] claramente não tinham intenção de fazê-lo, e isso resultou na prisão de 19 pessoas", disse o vice-comissário, acrescentando que outras 10 pessoas receberam advertências.

O Reino Unido passou a relaxar as restrições impostas durante a pandemia em 13 de maio, permitindo que até duas famílias pudessem se encontrar em parques. No entanto, aglomerações maiores seguem não sendo permitidas.

A polícia londrina disse que, enquanto a maioria das pessoas cumpria as orientações , um "grupo relativamente pequeno" na manifestação em Hyde Park, se uniu para protestar em clara violação das regras, colocando a si e a outras pessoas em risco de infecção.

O Reino Unido tem hoje 241.043 casos confirmados do novo coronavírus, sendo assim o terceiro país com mais casos no mundo, atrás de Estados Unidos e Rússia. Já em relação às mortes, os britânicos são o segundo país com mais óbitos registrados causados pela COVID-19, com 34.546 mortes. Os dados são da Universidade Johns Hopkins.

