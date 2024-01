Em maior exercício militar desde a Guerra Fria, Otan convoca 90 mil soldados para simulação de "ataque russo"

Apoie o 247

247 - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) anunciou nesta quinta-feira (18) a convocação de 90 mil soldados de países membros da aliança e da Suécia para participarem dos maiores exercícios militares desde a Guerra Fria, segundo o g1. O anúncio surge em um contexto de crescente tensão com a Rússia, e as manobras simularão justamente um cenário de "ataque russo".

Os militares envolvidos nos exercícios participarão de uma série de atividades conjuntas que ocorrerão nas próximas semanas e se estenderão até meados de maio, conforme informado pelo comandante-geral da Otan na Europa, o general Christopher Cavoli. Embora o comandante tenha afirmado que as manobras não possuem uma motivação específica e fazem parte dos exercícios anuais da aliança, ele destacou que essa é a maior convocação desde os tempos da Guerra Fria e disse que "a aliança vai demonstrar sua habilidade para reforçar a região do Atlântico e da Europa com um movimento transatlântico de forças". O foco dos exercícios será simular uma invasão russa a um dos países membros da Otan.

A Suécia, embora não faça parte da aliança, vai participar dos exercícios porque já formalizou seu pedido de ingresso na Otan.

A Rússia deu início a uma operação militar na Ucrânia em 2022 tendo como uma das razões exatamente a ameaça da Otan a seu território, já que a aliança negociava a entrada do país ucraniano no grupo. Desde então, as negociações foram interrompidas, mas a recente entrada da Finlândia aumentou as tensões. O ingresso da Finlândia dobra as fronteiras da Otan com a Rússia.

