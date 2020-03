Com 99 por cento dos votos apurados, Benjamin Netanyahu fracassa na tentativa de formar governo em Israel. edit

247 - O partido Likud, de direita, liderado por Benjamin Netanyahu, obteve 36 cadeiras no Parlamento e somado com outras siglas que podem se coligar com ele, chegará ao total de 58, insuficientes para governar. O Parlamento israelense tem 120 cadeiras.

O partido Azul e Branco, do centrista Benny Grantz elegeu 33 deputados.

A grande novidade é o crescimento da Lista Conjunta, com 15 deputados, reunindo formações árabes progressistas, entre estes uma frente de esquerda composta também pelos comunistas.

O Estado sionista israelense continua em grave impasse político.

Informações do Haaretz.