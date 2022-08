Em meio à escalada de tensões, legisladores do Reino Unido pretendem visitar Taiwan, diz mídia

Apoie o 247

Sputnik - O Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Comuns do Reino Unido planeja visitar Taiwan no final deste ano, provavelmente em novembro ou no início de dezembro, em meio às crescentes tensões nas relações bilaterais Reino Unido-China e à crescente insegurança no estreito de Taiwan, informou o The Guardian, nesta segunda-feira (1º).

Segundo o jornal, a viagem estava inicialmente prevista para o início do ano, mas foi adiada após um membro da delegação ter testado positivo para a COVID-19. A nova delegação dos legisladores do Reino Unido, que pode embarcar na visita a Taipé em novembro ou dezembro, provavelmente será chefiada pelo presidente do comitê, Tom Tugendhat.

A visita da delegação parlamentar do Reino Unido pretende significar o apoio de Londres a Taiwan, que Pequim considera uma parte inalienável de seu território, disse o The Guardian, enfatizando que isso ocorreria em meio a crescentes atritos entre o Reino Unido e a China.

Na semana passada, os candidatos à liderança do Partido Conservador, Liz Truss e Rishi Sunak, delinearam sua posição dura em relação à China. Enquanto isso, o embaixador chinês no Reino Unido, Zheng Zeguang, acusou alguns políticos do Reino Unido de "vender a falácia da chamada ameaça da China".

As tensões sobre Taiwan aumentaram nas últimas semanas após os relatos sobre uma possível viagem a Taipé pela presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi. As notícias provocaram uma grande reação de Pequim, que condena qualquer contato oficial entre os EUA e Taiwan.

O lado chinês afirmou repetidamente que, ao prosseguir com a viagem, Washington infringiria o princípio de Uma Só China e prejudicaria as relações bilaterais EUA-China. Além disso, Pequim afirmou estar disposta a agir de forma decisiva para defender a soberania estatal e a integridade territorial, ao mesmo tempo em que advertiu que os EUA assumiriam total responsabilidade por todas as consequências decorrentes da visita.

