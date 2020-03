Em meio à pandemia de coronavírus, Trump lança ação contra Venezuela e acusa Maduro de tráfico de drogas

Governo dos Estados Unidos, país que está se convertendo no epicentro da pandemia do coronavírus, lança ofensiva contra governo venezuelano acusando Maduro e ministros de serem "narcotraficantes" edit

247 com CNN - Em meio à pademia do cornavírus, o governo de Donald Trump inicia uma ação agressiva contra a Venezuela, acusando o presidente Nicolás Maduro de narcotraficante.

Leia a notícia urgente da CNN Brasil sobre a coletiva do Departamento de Justiça dos EUA no início deste tarde:

"O governo dos Estados Unidos colocou nesta quarta-feira, 26, a Venezuela na lista de estados que patrocinam o terrorismo.

Com isso, o regime de Nicolás Maduro se junta à lista que reúne Coreia do Norte, Irã, Sudão e Síria. O governo americano ofereceu uma recompensa de US$ 15 milhões pelo presidente.

Outros membros de alto escalão do regime chavista também estão na mira do Departamento de Justiça, como o ministro do Interior Nestor Reverol, e o ministro da Defesa Vladimir Padrino.

A decisão foi tomada, segundo o Departamento de Justiça, em consequência da ligação do regime com o narcotráfico e guerrilhas que atuam na fronteira com a Colômbia.

Com isso, Washington amplia as potenciais sanções que podem ser implementadas contra o governo chavista."

Leia o comentário de Leonardo Attuch: